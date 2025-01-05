قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا)، إن المطارات في مدن كازان ونيجنكامسك وإيجيفسك وبيرم استأنفت عملياتها، وذلك بعد تعليقها للرحلات الجوية القادمة والمغادرة لفترة وجيزة صباح يوم الأحد لضمان السلامة للطائرات المدنية.

ولم تذكر الوكالة سببا معينا لقرار التعليق المؤقت، لكن مطارات روسية أغلقت من قبل بسبب خطر التعرض لضربات بطائرات مسيرة تطلقها أوكرانيا في محيط هذه المطارات، وذلك حسبما نشرته «رويترز».

وأشارت الوكالة إلى أن كل قيود الرحلات لتلك المطارات ألغيت بحلول الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش). وتقع المدن الأربع شرقي العاصمة موسكو.

وجرى تعليق العمل في مطار كازان من قبل في 21 ديسمبر؛ بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مجمع سكني ومناطق أخرى في المدينة لم يسفر عن إصابات.