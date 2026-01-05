وزير الصحة يبحث مع فيلبس توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي لشركة «فيلبس» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون المشترك ضمن استراتيجية توطين الصناعات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مستجدات ملفات التعاون بين الجانبين، مع التركيز على فرص التعاون المستقبلية في توطين صناعة أجهزة الأشعة المقطعية.

وأشار إلى أن المناقشات ركزت على تنفيذ مشروعات طويلة الأجل وقابلة للاستدامة، بما يسهم في تعزيز الاعتماد المحلي في تشغيل وتطوير القطاع الصحي، لافتًا إلى اتفاق الجانبين على إعداد نموذج أعمال ودراسة جدوى مشتركة، تستند إلى بيانات دقيقة تضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون في إطار المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية، حيث جرى استعراض نتائج المراحل التجريبية للمبادرة، ووجّه الوزير بدراسة التوسع في تنفيذها بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين سرعة التشخيص ونتائج العلاج.

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي ونظم المعلومات الصحية، لا سيما في قطاع الأورام، من خلال إدخال تقنيات متقدمة في مجالات الأشعة والتشخيص.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان كل من اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.