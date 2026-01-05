روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن تواجد ليام روزينيور، المدير الفني لفريق ستراسبورج الفرنسي، في لندن اليوم من أجل وضع اللمسات النهائية على انتقاله لتولي تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، وسط توقعات بإعلان رسمي من النادي الإنجليزي خلال الساعات المقبلة.

وكان روزينيور قد وصل إلى العاصمة البريطانية مساء أمس، وتشير المصادر إلى أن فرص صدور بيان رسمي من تشيلسي لتأكيد تعيينه باتت كبيرة في وقت لاحق اليوم.

وظهر المدرب البالغ من العمر 41 عامًا وكأنه يودّع جماهير ولاعبي ستراسبورج عقب التعادل مع نيس يوم السبت الماضي، ما عزز التكهنات بقرب رحيله.

وفي ظل امتلاك مجموعة «بلو كو» لناديي تشيلسي وستراسبورج، تشير التقارير إلى أن التركيز حاليًا ينصب على إيجاد بديل لروزينيور في النادي الفرنسي، بعد أن أصبح اتفاقه مع تشيلسي شبه محسوم.

ومن المنتظر أن يخلف روزينيور المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في منصب المدير الفني لتشيلسي، بعدما رحل الأخير فعليًا عن منصبه مع بداية العام الجديد، يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق، قال كالوم مكفارلين، المدرب المؤقت لتشيلسي، عقب التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد: "عندما توليت المهمة، أُبلغت بأنني سأقود الفريق في مباراة مانشستر سيتي، لذلك قضيت ثلاثة أيام فقط مع المجموعة".

وأضاف: "هناك احتمال أن يتولى المدرب الجديد المسؤولية يوم الاثنين، هذا ما قيل لي في البداية. من الواضح أن اليوم هو الأحد، وكنا نركز بالكامل على المباراة. أنا متأكد من أنني سأحصل على مزيد من المعلومات بعد مغادرة المؤتمر الصحفي، لكن بحسب علمي، المدرب الجديد سيصل قريبًا، وسأواصل قيادة الفريق حتى يحدث ذلك رسميًا".