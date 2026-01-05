لوكمان يقود هجوم نيجيريا أمام موزمبيق في دور الـ16 بأمم أفريقيا

أعلن إيريك تشيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة منتخب موزمبيق، في اللقاء الذي يقام بعد قليل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

الدفاع: برايت أوساي صامويل – سيمي أجاي – كالفين باسي – برونو أونيمياتشي

الوسط: ويلفريد نديدي – فرانك أونييكا – أليكس إيوبي - أديمولا لوكمان

الهجوم: فيكتور أوسيمين – أكور آدامز

في المقابل، أعلن شيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نيجيريا.

وجاء تشكيل منتخب موزمبيق كالتالي:

حراسة المرمى: إرنان سيلوان

الدفاع: برونو لانجا – رينيلدو ماندافا – إدسون ميكسر – ديوجو كاليلا

الوسط: ألفونس أمادي – جويما - جيني كاتامو – دومينيجيس بيليمبي – ويتي

الهجوم: فيصل عبدول بانجال

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.