وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية في منطقة مثلث ماسبيرو

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة، الذي يضم أبراجاً إدارية وفندقية وتجارية وإسكان بديل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تطوير المنطقة، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروع.

وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان تولت تطوير المناطق غير الآمنة بالقاهرة، ومنها "مثلث ماسبيرو"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، وإنجاز الأعمال لتحقيق الهدف الرئيسي من تلك المشروعات، موجهاً بمواصلة إجراء التنسيقات اللازمة في هذا الشأن.

ويتكون مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو من بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2 يسع 353 سيارة، ودور أرضي "تجاري" بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2 يسع 280 سيارة.

ويشمل المشروع برجين للسكن البديل يضمان 936 وحدة تم تسكين المستحقين بها، وبرجاً ثالثاً بارتفاع 23 دوراً يضم 134 وحدة، بالإضافة إلى برج رابع "إداري" يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري و15 دوراً متكرراً.

وفي السياق ذاته، يستمر تنفيذ مشروع "أبراج النيل ماسبيرو" الذي يضم 3 أبراج سكنية بارتفاع 30 دوراً، ترتكز على قاعدة من ثلاثة أدوار (أرضي وأول وثانٍ) للأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، فضلاً عن 3 أدوار بدروم لانتظار السيارات والخدمات العامة، ومحطة كهرباء تخدم المنطقة.

كما يتواصل العمل بمشروع "أبراج ماسبيرو" الذي يقام على مساحة 8419 م2، ويتكون من برجين (فندقي وسكني - وإداري) وبدروم.