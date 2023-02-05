محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامي، و26% للمنازل.



وتقدم للامتحان 56 ألفا و121 طالبا وطالبة للنظامي، حضر منهم 55 ألفا و661 طالبا وطالبة للنظامي، كما تقدم لامتحان المنازل 735 طالبا، حضر منهم 696 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.



وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.



من جانبه أوضح محمد عبدالتواب وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44%، وفي المركز الرابع اهناسيا بنسبة نجاح 73.04%، تلتها إدارة تعليم الواسطي بنسبة 71.68%، وإدارة سمسطا بنسبة 71.13%، ثم إدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%.