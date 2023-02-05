مبادرة «الثقافة والفن للجميع» تواصل جذب جمهور معرض القاهرة للكتاب

يشهد جناح مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، الخاص بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض القاهرة الدولي، بدورته الـ54، إقبالا كبيرا من الجمهور، لما يقدمه من إصدارات ومؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيه للنسخة.

واجتذب الجناح عددا كبيرا من الزوار، من مراحل عمرية مختلفة، لتحقق المبادرة مبيعات كبيرة طيلة الأيام الماضية منذ افتتاح المعرض للجمهور في 26 يناير الماضي.

وبلغ عدد نسخ الكتب التي تم بيعها في الجناح 103503 نسخة كتاب، وبعض هذه الكتب غير متوفرة في أماكن أخرى منها: التاريخ واللغة والأدب، والفلسفة، والفنون، والشعر.

ومن بين الكتب، إصدارات سلسلة “ما” المعرفة 2 جنيه، كتاب ورد وشجر أخضر وطيور للكاتب رجب الصاوي وسعره 5 جنيهات، كتاب ثمار الفواكه لكل مدينة للكاتب حسن نور سعره 5 جنيهات، كتاب شارعنا الجميل للكاتب موسى نجيب وسعره 15 جنيهًا، كتاب أوبريت عمر الخيام للكاتب إبراهيم عبدالرازق سعره 10 جنيهات، كتاب هي الحلم هي الوجود للكاتب محمد عثمان جبريل وسعره 10 جنيهات، كتاب القاهرة مدينة الفن والتجارة للكاتب جاستون فييت وسعره 13 جنيها، كتاب مطرب الغابة للكاتب محمود عقاب وسعره 13 جنيها، كتاب سيرة علي الزيبق للكاتب محمد سيد عبدالتواب وسعره 15 جنيها، كتاب تصميم المسارح عبر العصور للدكتور عثمان عبدالمعطي سعره 17 جنيها، كتاب نداهة باريس لوفاء عوض وسعره 20 جنيها، وغيرها الكثير من الكتب.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار “على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع”.

وتم اختيار الكاتب “صلاح جاهين” ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وكامل كيلاني شخصية معرض الكتاب للطفل.

وتحل دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، بمشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏الإنسان.