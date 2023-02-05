قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الجهات الرقابية تكثف من حملاتها؛ لمنع تداول أي سلعة مغشوشة في الأسواق، وذلك بالتعاون بين وزارات الصحة والتجارة والصناعة ومباحث التموين.

وتابع خلال مداخلة متلفزة ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على شاشة «دي إم سي» مساء السبت: «ليس معنى أن السلعة مغشوشة؛ أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من الممكن أن تكون صالحة لكنها مغشوشة، أو تكون مغشوشة وغير صالحة».

ووجه رسالة طمأنة إلى المصريين قائلا: «لن نسمح بتداول أي سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات»، مؤكدا أن جميع السلع المعروضة للمواطن؛ تتطابق المواصفات القياسية، وذات جودة عالية.

وأكد أن الحملات الرقابية؛ تضبط أعداد كبيرة من السلع المغشوشة، معقبا: «الغش موجود من أيام الرسول، وسوف يستمر، ولكن الحد منه بواسطة الحملات الرقابية أمر جيد»، مشيدا في الوقت ذاته؛ بدور المصانع والشركات المصرية في عملية الانتاج وتطبيقها للمواصفات القياسية.

وأضاف أن جميع السلع المتداولة في مصر؛ تحمل رقم تشغيل ومواصفات قياسية؛ يشترك في وضع معاييرها ومواصفاتها المصرية؛ أساتذة جامعات وجهات رقابية ومعامل الصحة والرقابة والصناعة.