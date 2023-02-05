حسام الخولي ناعيا شريف إسماعيل: منح كل شيء لبلاده وشعبه

قال حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الراحل شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، هو رجل وطني خدم مصر في أحلك الظروف، ولم يتأخر عن أي من المهام الوطنية.

وأضاف الخولي: إن إسماعيل منح كل شيء لبلاده وشعبه، نعزي أسرته، وواجبه علينا أن نذكره دوما بالخير، وأن نعرف الأجيال الجديدة عليه ونبرهن لهم على أن كل من يعمل لصالح البلاد ستظل سيرته باقية.

وافتتح وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد عرض ومناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

واستهل أبوشقة الجلسة بنعي رئيس وزراء مصر السابق، شريف إسماعيل، حيث قال: ننعي شخصية قضت عمرها في كفاح طويل بخدمة الوطن، رحم الله الفقيد وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته.

يشار إلى أن تقرير اللجنة، المرتقب مناقشته اليوم، يشير إلى أن العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة لكنها مشكلة تبحث عن حل، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات، لاسيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.