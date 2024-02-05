محكمة صينية تصدر حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ على كاتب صيني أسترالي في قضية تجسس

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الاثنين، أن محكمة في العاصمة الصينية بكين قضت بإعدام الكاتب الصيني الأسترالي يانج هنج جون، منتقدة قرار المحكمة.

وقالت وونج، في بيان، إنه في حين يمكن تخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة إذا لم يرتكب يانج أي جرائم خطيرة خلال العامين المقبلين، فإن الحكم يمثل "خبرا مروعا" للكاتب وعائلته ومؤيديه.

وأضافت وونج: "لقد طالبنا باستمرار بوضع معايير أساسية للإنصاف والعدالة الإجرائية والمعاملة الإنسانية للدكتور يانج، بما يتوافق مع المعايير الدولية والالتزامات القانونية للصين".

وقالت: "يريد جميع الأستراليين رؤية الدكتور يانج مجددا بين أفراد عائلته. ولن نتوانى في الدفاع عنه".

واعتقلت بكين يانج البالغ من العمر49 عاما للاشتباه في قيامه بالتجسس في أوائل عام 2019 بعد أن توجه من نيويورك إلى قوانجتشو في جنوب الصين بصحبة زوجته وطفله.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن المسؤولين الأستراليين لم يتمكنوا من حضور محاكمة يانج المغلقة في عام 2021، ويواصل يانج الدفع ببراءته.

وكتب يانج، وهو دبلوماسي وأكاديمي صيني سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقالات ومدونات مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي حظيت بمتابعة كبيرة في الصين.

وأصبح يانج مواطنا أستراليا في عام 2002.