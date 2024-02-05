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أحمد حلمي يعود لموسم الرياض بمسرحية تييت

مسرحية تييت
مسرحية تييت
إسراء زكريا
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 1:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 1:12 ص

يستعد الفنان أحمد حلمي لعرض مسرحية جديدة، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعنوان "تييت"، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح أبو بكر الشدي، حيث نشر البوستر الخاص بها، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: "مسرحية تييت من موسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي ابتداءً من 6 فبراير.. يارب تعجبكم".

مسرحية تييت يشارك في بطولتها: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، وهي من إنتاج حمدي بدر، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

جدير بالذكر أنه سبق وعرض للفنان أحمد حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وشارك في بطولتها: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، ورحمة أحمد، وهي من إنتاج كرافت ميديا، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

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