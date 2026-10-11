مقتل أم حامل وطفليها في إطلاق نار جماعي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

لقيت امرأة أمريكية حامل وطفلاها مصرعهم، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما لقي مطلق النار حتفه أيضًا، في واقعة تحقق السلطات في ملابساتها.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، اليوم الأحد، أن أنجلينا ستون، البالغة من العمر 30 عامًا، كانت على بعد أيام قليلة من موعد ولادة طفلها الثالث، الذي كانت تعتزم تسميته كيري، عندما قُتلت في الحادث الذي وقع الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن طفليها، إيزياه البالغ من العمر 5 سنوات، وأماريانا التي كانت تقترب من عامها الثاني، لقيا مصرعهما أيضًا، إلى جانب عدد من أقارب الأسرة وصديقة للعائلة.

ووقع إطلاق النار في منزل بشارع بيري في مدينة إيري، بعد ظهر الجمعة، قرابة الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس شرطة إيري، ريك لوراه، وصفه موقع الحادث بأنه من أسوأ المشاهد التي واجهها خلال مسيرته المهنية، فيما أشارت السلطات إلى أن المشتبه به، البالغ من العمر 45 عامًا، توفي متأثرًا بإصابة ناجمة عن إطلاق النار على نفسه.

وأفادت التقارير بأن الشرطة عثرت على امرأتين مصابتين بطلقات نارية خارج المنزل عند وصولها، قبل أن تدخل المنزل لاحقًا وتكتشف جثامين الضحايا الآخرين.

يذكر أن السلطات بالولاية لم تعلن حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار، فيما أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.