حماس: نُصر على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل غزة

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن «الحركة تُصر على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل غزة ورفع الحصار».

ونوه في تصريحات لوكالة «الأناضول»، اليوم الاثنين، بأن «الإسرائيليين يرفضون كل هذه المطالب ويريدون مواصلة عدوانهم».

وأمس الأول السبت، صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، بأن الحركة أكّدت منذ بداية العدوان على قطاع غزة، أنها منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تُفضي إلى وقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن «الحركة منفتحة على أي مبادرات تكفّ يد الاحتلال الإسرائيلي الذي عاث قتلاً، للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، ودماراً للبنية المدنية والحياة الإنسانية في قطاع غزة، ويواصل حربه في الضفة الغربية والقدس، وضد الأسرى في السجون».

وأشار إلى أنها «تسلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي، وتؤكّد أن النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاءٍ كلّيٍّ للعدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة».

وتابع: «نؤكد أن دراستنا للمقترح تستند أيضا على رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاماً، وتأمين إيواء النازحين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والإقرار الدولي العملي بحق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».