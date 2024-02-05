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فرنسا: لا استقرار دائم بالشرق الأوسط دون حل الدولتين

وكالات
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 4:51 م

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه لا أمان ولا استقرار دائم بمنطقة الشرق الأوسط دون حل الدولتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سيجورنيه بمدينة القدس الغربية، اليوم الاثنين، عقب مباحثات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية إنه لا أمان ولا استقرار دائم في المنطقة دون حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وفقا لوكالة الأناضول.

وطالب الوزير الفرنسي بوقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين في غزة، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.

وجدد التأكيد على أن غزة أرض فلسطينية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية عليها أن تجدد نفسها وتنتشر في القطاع خلال أقرب وقت.


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