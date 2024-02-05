مدير تعليم سمالوط يتابع أعمال تدريب المديرين والكوادر قبل بدء الدراسة

شهد الدكتور بهاء حسن علي، مدير عام إدارة سمالوط التعليمية، بمحافظة المنيا، مساء الأحد، تدريب المديرين، في إطار خطة إدارة التعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية لتدريب جميع مدير المدارس لرفع كفاءتهم في مجالات الشئون المالية والإدارية وشئون الطلبة والتخطيط والمشروعات والجودة والشئون القانونية والتوريدات والمتابعة الفنية.

وتحدث مدير الإدارة، خلال التدريب على ضرورة العمل بمبدأ العدل والتكليف والتفويض والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي للمديرين وتفعيل مبادرات التأسيس لتعليم اللغة العربية والإنجليزية وتفعيل مجموعات الدعم من أجل القضاء على ظاهره الدروس الخصوصية، وتفعيل الأنشطة داخل المدرسة.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور بهاء حسن، تدريب رفع كفاءة الأقسام المعمارية "النجارة وشبكات المياه والفرم الخرسانية والتشطيبات والبناء".

كما شهد مدير عام إدارة سمالوط التعليمية، تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمدرسة سمالوط الثانوية بنين وفي نهاية زيارته للتدريب، أكد ضروره تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.