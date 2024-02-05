 مدير تعليم سمالوط يتابع أعمال تدريب المديرين والكوادر قبل بدء الدراسة - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدير تعليم سمالوط يتابع أعمال تدريب المديرين والكوادر قبل بدء الدراسة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 12:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 12:07 ص

شهد الدكتور بهاء حسن علي، مدير عام إدارة سمالوط التعليمية، بمحافظة المنيا، مساء الأحد، تدريب المديرين، في إطار خطة إدارة التعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية لتدريب جميع مدير المدارس لرفع كفاءتهم في مجالات الشئون المالية والإدارية وشئون الطلبة والتخطيط والمشروعات والجودة والشئون القانونية والتوريدات والمتابعة الفنية.

وتحدث مدير الإدارة، خلال التدريب على ضرورة العمل بمبدأ العدل والتكليف والتفويض والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي للمديرين وتفعيل مبادرات التأسيس لتعليم اللغة العربية والإنجليزية وتفعيل مجموعات الدعم من أجل القضاء على ظاهره الدروس الخصوصية، وتفعيل الأنشطة داخل المدرسة.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور بهاء حسن، تدريب رفع كفاءة الأقسام المعمارية "النجارة وشبكات المياه والفرم الخرسانية والتشطيبات والبناء".

كما شهد مدير عام إدارة سمالوط التعليمية، تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمدرسة سمالوط الثانوية بنين وفي نهاية زيارته للتدريب، أكد ضروره تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك