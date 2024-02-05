عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في منطقة "جورة العقاد" ودمرت منزلا غربي مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في حي السلام بمدينة رفح جنوبي القطاع، بعد أن نفذت طائرات الاحتلال غارة على أرض زراعية في الحي نفسه.

وفي منطقة تل الزعتر شمالي القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال للمنطقة، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

يأتي ذلك بعد استشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. من ناحية أخرى، تعرض محيط مفترق الطيران غربي مدينة غزة إلى قصف مكثف من دبابات الاحتلال، بينما قصفت طائرات الاحتلال شمال غرب خان يونس.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثاني والعشرين بعد المئة على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد 90 بالمئة من سكانه.