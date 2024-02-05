ولي العهد السعودي يبحث مع بلينكن الجهود المبذولة لاستقرار الأمن في المنطقة

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مساء اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله" الجهود المبذولة لاستقرار الأمن في المنطقة".

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس" إن الجانبين السعودي والأمريكي استعرضا "خلال الاجتماع أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن في وقت لاحق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

واستهل بلينكن جولته الخامسة للشرق الأوسط منذ الحرب بين إسرائيل وحماس بالسعودية.

ومن المقرر أيضا أن يزور بلينكن مصر وقطر لإعطاء زخم للمحادثات التي تتم بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

وسوف يزور بلينكن أيضاإسرائيل.



كان بلينكن قد شدد قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل للاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على القطاع المحاصر.