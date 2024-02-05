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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة بدنية وتأهيلية قوية للاعبين خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الحصة إلى فقرتين واستمرت لمدة 30 دقيقة تقريبا، تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، وباقي أعضاء الجهاز المعاون .

وتضمنت الفقرة الأولى تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المخصصة بجانب بعض الإطالات، في حين شهدت الفقرة الثانية تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، لخوض تدريبات تأهيلية بالكرة والتمرير في مساحات صغيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز