 ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 35.250 مليار دولار بنهاية يناير - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 5:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 35.250 مليار دولار بنهاية يناير


نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:12 م
ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى إلى ما يقارب 35.250 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2024 مقابل 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

يذكر أن العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك