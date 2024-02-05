ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى إلى ما يقارب 35.250 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2024 مقابل 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.



يذكر أن العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.