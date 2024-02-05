الاتحاد الأفريقي يدعو السنغال لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت

دعا الاتحاد الأفريقي السنغال إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت الذي كان مقررا في 25 فبراير إلى موعد غير محدد.

وبحسب ما أوردته قناة"فرنسا 24" اليوم الإثنين، من المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون في وقت لاحق اليوم الاثنين اقتراحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته.

ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال يوم السبت إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني إن الأمر يصل إلى حد "الانقلاب المؤسساتي".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد في بيان في وقت متأخر مساء أمس الأحد إن على السنغال "إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني".

وأضاف البيان أن "(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار".

في غضون ذلك، تم حجب إشارة محطة تلفزيونية سنغالية قريبة من المعارضة منذ مساء أمس الأحد. وكانت المحطة قد قامت بتغطية المظاهرات التي نظمت للاحتجاج على إلغاء الانتخابات.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" في منشور على موقع "اكس" بإعادة بث القناة وأن تضمن الحكومة السنغالية حرية الصحافة.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام السنغالية اليوم الاثنين أن وزارة الاتصالات علقت بشكل مؤقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في البلاد بعد انتشار "رسائل كريهة وهدامة" على شبكات التواصل الاجتماعي.