كتائب القسام تعلن إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين مركب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الاثنين، إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين مركب غرب مدينة خانيونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصرها فجروا 3 عبوات مزروعة مسبقاً في دبابة «ميركافا»، واستهدفوا دبابة أخرى بقذيفة «الياسين 105» في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark)، كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى قصف تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ«107»، بالاشتراك مع سرايا القدس.

وأمس الأحد، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن «مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية، والإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا، وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات عسكرية مختلفة».

وقال في بيان: «تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو».

وأضاف أبو عبيدة: «واستولى مجاهدونا على 4 طائرات درون، ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كل محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها».