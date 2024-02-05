 استشهاد العشرات جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة لليوم الـ 122 على التوالي - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 12:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استشهاد العشرات جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة لليوم الـ 122 على التوالي

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:51 ص

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مجزرة جديدة في (دير البلح) أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما كثف طيران الاحتلال غاراته على مُحافظة خان يونس جنوب القطاع، والتي تتعرض لقصف مدفعي شديد، بينما تدخل الحرب على القطاع يومها الثاني والعشرين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدًا وعشرات المصابين، وهي المدينة التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، ودعا الفلسطينيين للجوء إليها قبل أن يرتكب فيها مجازره.

واستهدف طيران الاحتلال، مربعات سكنية في مناطق مُختلفة بالقطاع، ونسف منازل في محافظة خان يونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضا إلى سلسلة غارات.

وتشير أحدث بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفا و238 فلسطينيًا، وصل منهم 27 ألفًا و238 إلى المستشفيات، في حين اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المُصابين إلى 66 ألفا و630 مُصابًا منذ بدء الحرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك