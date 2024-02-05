نتنياهو: حرب غزة لن تنتهي قبل القضاء على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل القضاء على حماس.



جاءت تصريح نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.



وقال: "هدفنا هو تحقيق النصر الكامل على حماس. سنقضي على قادة حماس، وبالتالي يجب علينا مواصلة العمل في جميع مناطق قطاع غزة".



وأضاف: "الحرب يجب ألا تنتهي قبل ذلك الوقت. وهذا سيستغرق وقتا، أشهرا، وليس سنوات".



وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الخميس الماضي، بأن الجيش أحرز تقدما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأضاف: "تم قتل 10 آلاف إرهابي منهم وهناك عشرة آلاف آخرين جرحى لايقدرون على الحركة".



وقدر الجيش الإسرائيلي عدد مقاتلي حماس بـ30 ألف عنصر.



وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد جنوده الذين قتلوا في الهجمات البرية في قطاع غزة بلغ 225.



يشار إلى أن القادة الإسرائيليين أعلنوا أنه من بين أهداف الحرب، القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذي احتجزتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر العام الماضي.