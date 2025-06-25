منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد

تلقى المنتخب الوطني المصري للشباب هزيمته الأولى في بطولة العالم لكرة اليد، بعد الخسارة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 29-25 في الدور الرئيسي للبطولة التي تقام في ألمانيا في بولندا، خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الألماني في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة، ليحتل الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، فيما احتل منتخب ألمانيا الصدارة بـ5 نقاط.

فيما ودع منتخب إسبانيا البطولة باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمنتخب السويسري الرابع بدون نقاط.

وفاز الفراعنة في المباراة الأولى للدور الرئيسي على حساب سويسرا 25-28 في أول مباريات الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام ألمانيا، فيما فاز في الدور الأول على السعودية، البحرين وإسبانيا.

وضرب المنتخب الوطني المصري موعدًا في الدور ربع النهائي أمام نظيره البرتغالي يوم 26 يونيو القادم، بعدما تأهلت البرتغال من صدارة المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، أمام السويد صاحبة المركز الثاني برصيد 4 نقاط.