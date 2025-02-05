الشركات التايلاندية تطلب من الحكومة تكثيف جهود حماية المنتجين المحليين

تريد الشركات التايلاندية، من الحكومة تكثيف الجهود الرامية إلى حماية المنتجين المحليين من تدفق محتمل للسلع الرخيصة في أعقاب تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.

وقال كرينجكراي ثينوكول رئيس اتحاد الصناعات التايلاندية، في إفادة صحفية في بانكوك، اليوم الأربعاء، إنه إذا فشلت حكومة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا في العمل فإن عدد الصناعات المتضررة بشدة؛ بسبب الواردات الرخيصة ربما يتضخم إلى 30 من 23 العام الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الصناعات التي تتحمل بالفعل العبء الأكبر من سيل الواردات هي صناعات الصلب والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والملابس.

وتأتي الدعوة، إلى زيادة الحماية وسط مخاوف من أن المصدرين الصينيين سيغرقون الدول المجاورة بمنتجات لا يمكن شحنها إلى الولايات المتحدة.