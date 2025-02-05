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قرر قاض في محكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، سجن الناشط السياسي سيدي محمد ولد بدكي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وسبه وأصدر أمرا بسجنه.

وكانت السلطات قد اعتقلت محمد ولد بدكي، رئيس مبادرة الوفاء للوطن منذ أيام بعد كتابته رسالة لوزارة الداخلية بطلب ترخيص وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بـ"إطلاق رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني" الرئيس الحالي لموريتانيا.

ورأي مراقبون أن الطلب تضمن تهكما وسخرية من كون الرئيس تحتجزه جماعات ضغط وجماعات تسيطر على قراره وفقا لما أراد الناشط السياسي التعبير عنه.