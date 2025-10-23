سلوت: صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام

أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 أكثر من منافسه المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيدًا بما يقدمه صلاح من أداء متميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، قال سلوت: "حكيمي قدم موسمًا رائعًا مع باريس سان جيرمان، لكن هل يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي سجل أو صنع مثل محمد صلاح؟ لا أعتقد ذلك، بالنسبة لي ما يقدمه صلاح استثنائي، ولو كنت أملك صوتًا في التصويت سأمنحه له دون تردد".

ومن المنتظر أن تشهد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، منافسة قوية بين صلاح وحكيمي، في ظل تألق الثنائي مع فريقيهما خلال الموسم المنقضي.

وتأتي تصريحات مدرب ليفربول في وقتٍ كشفت فيه تقارير عن مشادة كلامية جرت مؤخرًا بين سلوت وصلاح داخل أروقة النادي، بعد أن بدأ النجم المصري مباراة فرانكفورت من مقاعد البدلاء، وشارك فقط خلال آخر 16 دقيقة من اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويُذكر أن محمد صلاح سجل 3 أهداف فقط في جميع البطولات مع ليفربول منذ بداية الموسم، وسط توقعات بعودته إلى التشكيلة الأساسية في المباريات المقبلة بعد استعادته جاهزيته الكاملة.