جانتس يرحب بتصريحات ترامب بشأن السيطرة الأمريكية على قطاع غزة ونقل سكانه

أشاد رئيس حزب "المعسكر الوطني" الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة الأمريكية المحتملة على قطاع غزة ونقل سكانه، ووصفها بأنها "دليل آخر على التحالف العميق بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن عضو الكنيست القول: "لقد أظهر ترامب ليس للمرة الأولى، أنه صديق حقيقي لإسرائيل وسيستمر في الوقوف إلى جانبها في المسائل الأمنية الجوهرية".

ووصف جانتس، تصريحات ترامب بأنها "مبدعة وأصيلة ومثيرة للاهتمام".

وقال إنه يجب أن تتم دراستها إلى جانب أهداف الحرب الإسرائيلية، مع إعطاء الأولوية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وكان ترامب، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الثلاثاء / الأربعاء، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن ترامب القول: "سوف نمتلكه ونكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة والأسلحة الخطيرة في الموقع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستقوم بتسوية المباني المدمرة وتحقيق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة".

وجاءت هذه التصريحات، بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق، أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل "دائم" خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.

ووصف نتنياهو، الرئيس ترامب بأنه "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".