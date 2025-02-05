الأونروا: الوكالة تقدم خدمات أساسية لنحو 6 ملايين لاجئ في مناطق عملياتها

قالت إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، إن الوكالة تواصل تقديم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين، ولابد من استمرار دعمها، مشيرة إلى أن الأونروا تقدم خدمات أساسية لنحو 6 ملايين لاجيء في مناطق عمليات الأونروا الخمسة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدتها لجنة الشئون الخارجية بالصحفيين، بحضور سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، في حوار مفتوح حول " العلاقات المصرية - النرويجية شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك.

وأضافت حمدان:" نقدم خدمات أساسية جدا، حيث تقوم الوكالة على تعليم أكثر من 300 ألف طفل في غزة فقط، بالإضافة لمئات الآلاف من الطلبة في مناطق أخري.

وأشارت إلى أن الوكالة تقدم الخدمات الصحية الأولية في مناطق عملها، جميع هذه الخدمات الآن أهم من أي وقت مضي خاصة في قطاع غزة.

ولفتت إلى تعرض منشآت الأونروا في غزة لأضرار كبيرة كما باقي القطاع، مشددة على ضرورة دعم الأونروا لضمان استمرار عملها.

وأشادت حمدان بالتزام مصر والنرويج تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.



