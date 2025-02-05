النائب محمود مسلم: لا تقدم بدون علم أو بحث علمى خاصة فى الدول غير الغنية

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- يجب زيادة مرتبات أساتذة الجامعات والاستفادة من علماء مصر بالخارج

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة الأخيرة بمجلس الشيوخ، والتي عقدت لمناقشة ملف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إنه "لا تقدم بدون علم أو بحث علمى، خاصة فى الدول غير الغنية مثل مصر".

واستطرد: "الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة، الآن تصبح لدينا قرابة 116 جامعة مصرية بنسبة تزيد عن 122% عن السنوات الماضية، إذن الإتاحة أصبحت موجودة، ونريد الأن مراجعة الجودة والعمل عليها لتقديم منتج علمى حقيقى يدعم بناء الدولة المصرية".

وطالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة ربط البحث العلمى والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشآت الصناعية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "الدول لا تبنى بالتبرعات والحديث عن هذا الأمر خاطئ ومراكز الأبحاث لديها فرصة تاريخية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشآت الصناعية، وهذا يحدث في العالم بأثره دون مصر.

كما شدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة التواصل مع المبتعثين فى الخارج للاستفادة من خبراتهم، قائلا: "المرحلة الانتقالية لمصر انتهت، ومازال لدينا مشكلة كييرة فى اختيار القيادات الجامعية ولا يعقل أن تدار الكليات والجامعات في مصر بالقائمين بالأعمال، هذا الأمر يحتاج لمراجعة سريعة وحاسمة".

كما طالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة مراجعة رواتب وأجور أساتذة الجامعات، لدعمهم والاستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية.