قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ خبراء اقتصاديين عبروا عن تخوفهم من بشأن أزمة الرسوم الجمركية قد تؤدي لارتفاع أسعار كل السلع على المستوى العالمي، وذلك في معرض حديثه عن تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه مع بداية فرض هذه الرسوم سيتم تحميل هذه الزيادات على السلع نفسها، ما سيؤدي إلى موجة تضخم أخرى.

وذكر أن هذا الأمر يمثل جزءًا آخر من الحسابات الملقاة على عاتق الحكومة، لافتًا إلى اتخاذ قرارات (بفرض رسوم جمركية) تجاه بعض الدول بالفعل، ثم تقرر إعطاء مهلة لمدة شهر للتوافق على هذه الأمور (في إشارة إلى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب).

وذكر أن هذا التوجه قد يؤدي لاندلاع حرب تجارية بين الدول، معبرًا عن التخوف من أن يؤدي ذلك إلى بداية تخضم جديد، رغم أن العالم أجمع يأمل في خفض التخضم في 2025.

وأوضح أن هذا الأمر قد يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار السلع، قائلا إن المأمول أن يكون هناك توافق عالمي على إيقاف هذه النوعية من الرسوم بحيث تمضي الأمور إلى تحسن.

ودخلت أمس الثلاثاء، الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع المنتجات الصينية حيز التنفيذ، بينما ردت عليها بكين بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأمريكية، بما في ذلك الوقود والفحم والغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك بعد ساعات من موافقة ترامب على إرجاء التعريفات الجمركية التي كانت مقررة على المكسيك وكندا، لمدة 30 يوماً، بعد أن وعدت حكومتا البلدين، بتكثيف الرقابة على تهريب المخدرات، وضبط الحدود.