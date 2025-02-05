الحكومة الفرنسية تنجو من اقتراع بسحب الثقة منها

نجت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، من اقتراع بسحب الثقة منها في البرلمان، وتم تبني مشروع ميزانية عام 2025 فى نهاية المطاف.

كان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد استخدم سلطات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون الميزانية دون تصويت من جانب المشرعين، ما أدى إلى طرح اقتراح حجب الثقة.

ووافق 128 نائبا فقط على الاقتراح، وهذا يقل كثيرا عن عدد الأصوات المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة والتي تبلغ 289 صوتا.

كان تم تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم من تيار الوسط، في ديسمبر وسط أزمة سياسية تسببت فيها نزاعات بشأن الميزانية أدت إلى انهيار حكومة سلفه.