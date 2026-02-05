وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في دمشق تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن الوزيرين ناقشا في اللقاء الذي جمعهما اليوم في قصر تشرين بدمشق القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

ونقلت "سانا" عن وزير الخارجية الفرنسي قوله، في تصريح صحفي عقب لقائه الشيباني، إن "فرنسا وقفت إلى جانب الشعب السوري الذي كان ضحية لهمجية نظام الأسد، وستواصل دعمه لبناء مستقبل أفضل".

وأكد أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يضمن الحقوق الأساسية للكرد ويدعم جهود مكافحة تنظيم داعش.

وبحث الشيباني مع بارو قضيتي والسجون والمخيمات، وقال الشيباني في منشور على تطبيق تليجرام "تبادلنا وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا والخطوات المقبلة لاستكمال دمج المناطق في الجزيرة السورية ".

وكان الوزير الفرنسي وصل صباح اليوم الى دمشق في زيارة استغرقت عدة ساعات توجه بعدها الى العراق .

وأكد الوزير بارو "فرنسا تتحرك على كافة المستويات مع مشاركة شخصية من رئيس الجمهورية لتفادي سفك الدماء ومن أجل تسهيل وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق تم التوقيع عليه في 29 يناير الماضي بين الحكومة السورية والقوات الكردية".

وكشف الوزير الفرنسي أنه سوف يلتقي اليوم في أربيل قائد قوات سوريا الديمقراطية.