تدشين مأوى للكلاب في قرية الخياطة بدمياط

دشن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، المرحلة الأولى من خطة تعقيم الكلاب، ووضع النواة الأولى لتجهيز مركز رعاية الكلاب بلا مأوى؛ لتصبح دمياط من أوائل المحافظات في تنفيذ إستراتيجيات "مصر خالية من السعار 2030".

وأكد محافظ دمياط أن إنشاء المركز يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2022، وخاصة التعامل مع ملف كلاب الشارع، وضمن خطوات عديدة اتخذتها المحافظة خلال الفترة الماضية، في ضوء لجنة الإصحاح البيئي، برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائبة محافظ دمياط، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطعيم ضد مرض السعار.

وأشار الشهابي إلى أنه جار تجهيز المركز للتعامل بشكل علمي ومدروس مع ظاهرة انتشار الكلاب، من خلال جمعها من الشوارع بواسطة سيارة مجهزة، ووضعها بالمأوى لتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لها، وإجراء عمليات التعقيم لها من خلال المتخصصين بمديرية الطب البيطري، وتقديم الرعاية خلال فترة النقاهة، لحين استلام الوحدتين الثابتة والمتنقلة من الهيئة العامة للطب البيطري لتنفيذ تلك المهمة، إلى جانب تدريب كوادر لعمليات الجمع والتعقيم.

تم ذلك بحضور الدكتور الحسيني عوض، مدير الإدارة العامة للتراخيص والتعامل مع الحيوانات بالهيئة العامة للطب البيطري، والدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة، وممثلين عن الهيئة ومعهد بحوث صحة الحيوان.