رئيس الوزراء الكندي يلغي زيارة لمقاطعة سسكاتشوين مع تزايد الضغوط السياسية على الحزب الليبرالي

ألغى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، زيارته لمدينة ريجينا عاصمة مقاطعة سسكاتشوين، لإجراء اجتماعات خاصة في العاصمة أوتاوا.

وكان من المقرر أن يظهر ترودو في متجر لبيع الإطارات في كندا للتحدث عن ضريبة الكربون والحوافز المناخية ، وكذلك تقديم ملاحظات في حفل لجمع التبرعات من حزب ليبرالي.

وكان من المقرر أيضا أن يقوم بإعلان هام في ريجينا يوم الأربعاء القادم.

وأكدت المتحدثة باسم ترودو إليانور كاتينارو، للصحفيين أن رئيس الوزراء سيذهب بدلا من ذلك إلى أوتاوا لحضور اجتماعات خاصة.

ومن المقرر أن يحدد موعد آخر لحفل جمع التبرعات الذي كانت من المقرر له مساء اليوم الثلاثاء ، طبقا لبيان صادر من الحزب الليبرالي الحاكم.

ويعاني رئيس الوزراء الكندي من أزمة سياسية خانقة مع استقالة عدد من وزراء حكومته،وآخرها استقالة رئيسة مجلس الخزانة جاين فيلبوت، التي أشارت إلى أنها فقدت الثقة بحكومة جستن ترودو الليبرالية بسبب طريقة تعاطي هذه الأخيرة مع قضية "أس أن سي - لافالان"، على حد قولها.

تأتي استقالة فيلبوت بعد نحو ثلاثة أسابيع من استقالة جودي ويلسون رايبولد من حكومة ترودو وبعد خمسة أيام من تأكيد هذه الأخيرة أنها تعرضت لضغوط "متواصلة" و"تهديدات مبطنة" من قبل مكتب ترودو ومحيطه لكي توقف الملاحقة الجنائية عن شركة "أس أن سي - لافالان" عندما كانت وزيرة للعدل.