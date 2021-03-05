صوت أمريكا: الغرب لا يثق بمبادرات أردوغان التصالحية ‎

رأت شبكة إذاعة صوت أمريكا الإخبارية، أن المبادرات التصالحية التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين الحين والآخر لا تزال موضع شك من قبل الدول الغربية.

ولفتت الشبكة في تقرير إلى أنه منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقوم أردوغان بمبادرات دبلوماسية مع الغرب بما فيها تعهده بإجراء إصلاحات ديمقراطية في الداخل ووعد ببذل جهد جاد لتحسين العلاقات مع شركاء تركيا في حلف ”الناتو“.

وأشار التقرير إلى إبلاغ أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة فيديو يوم الثلاثاء أن التعاون له ”إمكانات جدية للغاية“، وأن الحوار له دور مهم في تحسين علاقات البلدين.

وأوضح التقرير أيضا أن أردوغان كشف النقاب الثلاثاء عن خطة عمل طال انتظارها عقب فوز بايدن في الانتخابات في نوفمبر الماضي، إذ يقول إنها تهدف إلى تحسين حقوق الإنسان والحقوق المدنية في تركيا.

إلا أن التقرير لفت إلى أن منتقدي أردوغان يعتبرون أن خطة العمل تتماشى ”بشكل غريب ومتناقض“، خاصة وأن تركيا تسجن عددا من الصحفيين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، إضافة إلى سجن المعارضين السياسيين للزعيم التركي باستمرار فضلا عن حملة قمع مستمرة ضد الجماعات المعارضة، والتي أصبحت أكثر اتساعا بعد محاولة الانقلاب عام 2016 التي فشلت في الإطاحة بأردوغان.

ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من المبادرات التي طرحت على بايدن والأوروبيين، والتي تضمنت تعيين سفير تركي جديد لدى الولايات المتحدة وآمال أردوغان المعلنة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الغرب بعد سنوات من العلاقات المتوترة، فقد تم استقبال ”الحملة الدبلوماسية الساحرة“ من قبل أردوغان حتى الآن في واشنطن بحذر وشك.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إنه في العام الماضي فقط كان أردوغان يسبب مواجهة خطيرة في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص بشأن حقوق التنقيب عن الغاز والنفط.