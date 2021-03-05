«ذو القرنين» فى اقتحام الكابيتول: نادم على ما فعلت و«مجروح» من ترامب

قال الرجل الذى شوهد عارى الصدر مرتديا قرنى ثور فى مبنى الكابيتول الأمريكى خلال أعمال الشغب الدامية فى 6 يناير، فى أول مقابلة له منذ سجنه، إنه نادم على أفعاله، و«مجروح» لأن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يعرض عليه المساعدة.



وفى المقابلة، مع برنامج «60 دقيقة بلس»، الذى يذاع على شبكة «سى. بى. إس» الأمريكية، سئل جاكوب تشانسلى، المعروف أيضا بلقب «عراف كيو أنون»، عما إذا كان يشعر بالندم على ولائه لترامب.



فقال إنه تعاطف مع الرئيس السابق، لأن وسائل الإعلام كانت تستهدف ترامب، «وبدا أن المؤسسة كانت تلاحقه من دون داعٍ أو بشكل غير عادل، وكنت أنا ضحية لذلك طوال حياتى، سواء كان ذلك فى المدرسة أو المنزل».



وشدد تشانسلى على قناعته بأن ترامب «يهتم بالدستور، ويهتم بالشعب الأمريكى، ولهذا السبب وأنتم تعرفون أن عدم حصولى والآخرين على عفو، جرحنى بعمق، وأصابنى بخيبة أمل شديدة»، وفقا لشبكة سكاى نيوز.



وكان تشانسلى قد طلب العفو قبل فترة وجيزة من مغادرة ترامب لمنصبه، وهو طلب لم يلق أى استجابة من الرئيس السابق، الذى أصدر حينها العديد من قرارات العفو لمؤيديه، مثل الاستراتيجى السابق فى البيت الأبيض، ستيفن بانون، لكنه لم يصدر أى عفو عن مثيرى الشغب فى الكونجرس.



ورغم أنه لا يزال مخلصا لترامب، قال تشانسلى إنه يأسف لدخول مبنى الكابيتول «بكل ذرة من كيانى»، وردا على تأكيدات بأن أفعاله كانت هجوما على الولايات المتحدة، قال إن التوصيف «غير دقيق أبدا».



وأضاف تشانسلى، المعروف أيضا باسم جيك أنجيلى، أنه أثناء أحداث 6 يناير، منع «الناس من سرقة وتخريب تلك المساحة المقدسة، ومنعت شخصا من سرقة الحلوى من غرفة الاستراحة»، فى الكونجرس، مشددا على أنه يعتبر نفسه محبا لبلده ومؤمنا بالدستور.

ويقول المدعون إن تشانسلى كان يحمل سلاحا، وهو رمح مثبت على سارية علم، أثناء وجوده داخل مبنى الكابيتول، كما ترك رسالة تهديد لمايك بنس، نائب الرئيس السابق.



وألقت السلطات القبض على تشانسلى بعد أقل من أسبوع من أحداث الكابيتول، ووجهت إليه تهم دخول مبنى محظور عن عمد ومن دون سلطة قانونية، والسلوك غير المنضبط داخل مبنى الكابيتول.



وتوقف تشانسلى عن الأكل بعد وضعه فى السجن، ورفض تناول أى طعام غير عضوى. ووافق قاض محلى أمريكى فى وقت لاحق، على طلب المتهم توفير طعام عضوى، بعد أن ادعى محاموه أنه أمضى تسعة أيام بلا طعام.

وطالب المدعون هذا الأسبوع، بعدم إطلاق سراح تشانسلى من السجن قبل محاكمته، وكتبوا فى مذكرة للمحكمة أنه «يشكل خطرا على المجتمع»، و«لا يمكن الوثوق به».