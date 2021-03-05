الداخلية العراقية: زيارة البابا فرنسيس رسالة لبناء واقع إنساني خالٍ من الحروب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنى، إن الشعب العراقي يستقبل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بقلوب مفعمة بالمحبة والمودة.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن الشعب العراقي يقدر شخصية البابا فرنسيس ويبجل دورها على المستوى الاجتماعي، متابعًا: «كانت لزياراته مكاسب روحية ومعنوية ومادية في كل الدول والمؤسسات».



وأكد أن زيارة البابا للعراق رسالة لبناء واقع إنساني خالٍ من الحروب ولغة الدم، مشددًا على أهمية هذه الزيارة، إضافة إلى كونها رسالة للقيم والمشتركات الإنسانية.



ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد، خلال زيارة تاريخية غير مسبوقة تستمر ثلاثة أيام، في مساع إلى تعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.