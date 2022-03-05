بينيت يسافر إلى ألمانيا بعد انتهاء اجتماعه مع بوتين

قالت مصادر لوكالة «سبوتنيك» إنه، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سافر الأخير على الفور من موسكو إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أن «رئيس الوزراء الاسرائيلي يسافر على الفور من موسكو إلى ألمانيا للقاء المستشار».

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: «انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات».

وأشار البيان إلى أن «رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا».

وتابع البيان: «يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)».

وأضاف البيان «كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي».