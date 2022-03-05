تحقق نيابة ثان الرمل بالإسكندرية، في مصرع "نهلة ك." 27 عاما، إثر سقوطها من شرفة الشقة، محل سكنها، بعد أن تركت رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تودع فيها أصدقائها، وتطلب منهم الدعاء لها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، بسقوط فتاة من شرفة شقة سكنية بالطابق الثالث من عقار في عزبة سكينة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، وجود جثة للفتاة مسجاة على الأرض، ترتدي كامل ملابسها، وغارقة في دمائها، وفارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بكسور في مقدمة الرأس.

وجاء في التحريات الأولية، أن الفتاة كانت تعيش بمفردها، وتعاني من الوحدة بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، وتركت رسالة قبل الحادث بساعات عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" ذكرت فيها: "أصحابي والناس اللي بتحبني وأحبها، وكل من سيظهر له البوست ده، هاكون خلاص، مش هيبقى لي وجود على الدنيا".

وبسؤال شقيقتها من والدها في التحقيقات، أفادت بأن شقيقتها كانت تعاني نفيسًا نتيجة العيش في شقة بمفردها، وكانت تطلب منها زيارتها من حين لآخر، إلى أن كتبت رسالة وداع على "فيسبوك" قالت فيها: "محدش يزعل منى".

وقالت صديقة الفتاة التي فارقت الحياة، إنها أرسلت إليها عددا من المقاطع الصوتية "فويسات"، أكدت خلالها عدم رغبتها في الحياة، موصية بإعطاء جهازها ومتعلقاتها إلى شقيقتها، وباقي الأشياء إلى دار الأيتام.

وأضافت أن صديقتها ذكرت عبر المقاطع الصوتية التي أرسلتها، أن سبب خلاصها من حياتها، شاب يدعى "أ. خ." بعد أن دمر نفسيتها، حيث تركها وقت احتياجها له، وطلبت إرسال المقطع الصوتي إليه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة لتوقيع الكشف الطبي عليها، تحت تصرف النيابة العامة.