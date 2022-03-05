الجيش الأوكراني ينشر لقطات لاستهداف قوات روسية

بثت وزارة الدفاع الأوكرانية، لقطات أظهرت قواتها وهي تستهدف آليات عسكرية روسية في إحدى جبهات المعارك، دون أن يُستدل على الموقع تحديدًا.



وأظهر الفيديو لقطات من تقدم القوات الروسية، فيما كانت ما يبدو أنها غرفة عمليات أوكرانية وهي توجه تعليمات لقواتها لتوجيه الضربة، وهو ما تم تحقيقه بنجاح.









ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.