قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه موجود في العاصمة كييف، وذلك بعد ساعات من حديث نائب بالبرلمان عن أنه فرّ إلى بولندا، ويختبئ في السفارة الأمريكية هناك.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك معلومات جديدة كل يومين تفيد بأنني هربت من أوكرانيا، من كييف. أنا هنا حتى الآن، ورئيس مكتبي موجود هنا. لم يهرب أحد إلى أي مكان".

وكانت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف، قد نفت ما قالت إنها مزاعم روسية جديدة بأنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي فر خارج البلاد، وقالت: "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه".

واتهمت كييف، موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن.

يأتي كل ذلك رداً على حديث من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما "، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهداً بنواب أوكرانيين على برنامج "تليغرام" للتواصل الاجتماعي. وقال فولودين: "إنه الآن يقيم في بولندا".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.