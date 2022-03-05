وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان ختام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، والذي أحياه النجم السوري طارق العربي طرقان وأبناءه.

وأكدت "عبد الدايم" أن المهرجان حضره 20 ألف مشاهد في ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الفعاليات أثبتت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان.

وأشارت إلى أهمية خروج العملية الإبداعية إلى أماكن مفتوحة مما يساهم في وصول المنتج الفني والثقافي إلى أبناء الوطن، وأثنت على تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق، مؤكدة استمرار التعاون لإقامة المزيد من الفعاليات والانشطة بالمواقع السياحية والتريخية تعظيما لفكرة السياحة الثقافية والفنية.

وتضمن الحفل مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة، والتي شكلت وجدان أجيال وتفاعل معها الحضور بحماسة، خاصة الشباب من أبناء قنا، مستعيدين ذكريات الطفولة كان منها: سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، سابق ولاحق، بات مان، ريمي، صقور الأرض، هزيم الرعد، كونان، باص المدرسة وغيرها".