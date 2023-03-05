الإسماعيلي يستعد لفاركو بالفوز على شبابه بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، الفوز على فريق الشباب بالنادي، بثلاثة أهداف نظيفة خلال اللقاء الودي الذي جرى بينهما اليوم السبت بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا لمواجهة فاركو.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس أشرفوا على اللقاء التجريبي للفريق أمام شباب النادي ودفعوا في بدايته بكل من أحمد عادل عبدالمنعم حارسا ومعه حمدي النقاز ومحمد خليفة ومحمد نصر وأحمد عبدالوهاب وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد بيومي وعبدالرحمن مجدي وعمر الساعي ونادر فرج.

وشارك بديلا محمد صبحي لحراسة المرمى وإياد العسقلاني وعبدالله حسني ومصطفى فارس وأحمد محسن وكريم الديب ومروان حمدي ومحمد عبدالسميع وصالح جمعة وسيرجي اكا ومحمد زيدان.

ويلتقي الإسماعيلي مع فاركو، الأربعاء المقبل، على استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.