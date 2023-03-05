مبابي يصبح الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان

سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رقمًا قياسيًا مع فريقه باريس سان جيرمان، وذلك بعد تسجيله هدفا خلال مواجهة نانت مساء السبت.

وكان فريق سان جيرمان قد فاز بنتيجة 4 - 2 على نظيره نانت، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وأصبح مبابي - ذو الـ 24 عامًا - الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان بعد وصوله إلى الهدف رقم 201، متخطيًا المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.

ونظمت إدارة النادي الباريسي مساء السبت، تكريمًا للنجم الفرنسي مبابي، عقب نهاية مباراة نانت بعد وصوله لـ 201 هدفا مع الفريق، داخل ملعب حديقة الأمراء.