طبيب الفريق : لاعبو الأهلي يعانون من اجهاد نفسي وبدني

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إصابة محمد شريف مهاجم الفريق، تعرض لكدمة شديدة في الحوض وكان من الممكن أن يستمر في المباراة.

وتابع أبو عبلة خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حاولنا علاجه وإمكانية عودته لاستكمال مباراة القطن الكاميروني، ولكن لم يكن قادر على الاستمرار ولذلك تم استبداله، وسوف يعود للمشاركة أمام المقاولون العرب، بالدوري".

وأضاف طبيب الأهلي: "حسين الشحات تعرض للإصابة في عضلة السمانة، ونحاول تجهيزه بشكل أسرع للعودة، ولكن لم يتم تحديد موعد عودته، وحتى الآن هو خارج الحسابات وخارج رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون حتى هذه اللحظة وتتضح الرؤيه خلال الساعات القليلة المقبلة".

واستطرد أبو عبلة: "الإصابة التي يعاني منها عمرو السولية هي عضلة السمانة أمام ريال مدريد الإسباني، وكانت قريبة من الوتر وحاولنا تجهيزه وكان قريب من العودة ولكن تراجعنا من أجل تجهيزه بشكل أفضل وقد يعود خلال أيام".

وقال: "خالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر إصابتهما هي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وخضعوا للتأهيل خلال الساعات الماضية والمؤشرات جيدة".

وأردف: "محمود متولي إصابته قوية بعض الشئ وحتى الآن هو خارج الحسابات، وبرونو سافيو اشتكى من إصابة في كأس العالم للأندية الأخيرة، وهو عبارة عن التهاب بسيط في الوتر، وتم عمل له جلسات وتأهيل وتواجد في مباراة القطن الكاميروني بشكل طبيعي".

واختتم طبيب الأهلي: "هناك تلاحم مباريات في الفترة الأخيرة وبالتالي هذا يؤثر على اللاعبين وله دور في الإصابات بجانب السفر للخارج، بالإضافة إلى وجود مجهود نفسي على اللاعبين وهو ما يؤثر على الحالة البدنية، ونحاول بكل الطرق تقليل الإصابات، ومحمود كهربا يعاني من إصابة بسيطة في العضلة الضامة وسيكون متواجد مع الفريق، وكريم فؤاد وأكرم توفيق يسيروا بشكل جيد في علاجهم وحالاتهم النفسية جيدة ونتابع التقارير الخاصة بهم بشكل مستمر وإصابة أكرم توفيق من الممكن أن تكون أطول من إصابته الأولى".