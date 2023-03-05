 الجيش اللبناني يجبر دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يجبر دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

د ب أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 4:55 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 4:55 م

 

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إجبار دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم بين الساعة 55ر11 والساعة 00ر12 الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ووفق البيان، حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق، مشيرا إلى متابعة الموضوع بالتنسيق مع القوة المذكورة.

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