تايوان تطالب الصين بمواجهة حقيقة انفصالهما عن بعضهما

دعا المجلس التايواني للشئون الصينية، اليوم الأحد، بكين إلى مواجهة الحقيقة بأن جانبي مضيق تايوان لا ينتميان إلى بعضهما البعض، وذلك ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج أعاد خلالها التأكيد على التزام بكين بـ"مبدأ الصين الواحدة" في علاقاتها مع تايوان.



وطالب المجلس الصين - في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتايوان "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية- باحترام المفاهيم الأساسية للشعب التايواني المتمثلة في حماية السيادة والديمقراطية والحرية لبلادهم.



وأشار المجلس إلى أن الصين يجب أن تتعامل مع تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية وتتضمن احترام الطرفين، وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية لإقامة تفاعلات إيجابية بين الطرفين.



وكان رئيس الوزراء الصيني قد صرح - في تقرير عن نشاط حكومته خلال افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني السنوي اليوم - بأن بكين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"، الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.



كما أكد لي على معارضة بكين لاستقلال تايوان، مشددا على رغبة الصين في تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان ودفع عملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين، موضحا أن بكين عازمة على تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون عبر المضيق وتحسين الأنظمة والسياسات التي تسهم في رفاهية مواطني تايوان.