اعتقلت أجهزة الأمن في تركيا 7 أشخاص، الثلاثاء، على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية.



وقالت مصادر أمنية تركية، إن عملية القبض على المتهمين، أجريت في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية أمن إسطنبول.



وأظهرت التحقيقات الأولية، أن أحد المتهمين ويدعى حمزة تورهان آيبرك، موظف حكومي سابق وكان يتواصل مع «الموساد» عبر سيدة تدعى فيكتوريا.



وظهر «آيبرك» مرات عدة في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، قبل أن يتبين أنه يعمل بصفة «مُخبر» لصالح الموساد، مستعيناً في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين «ممن شكل شبكة منهم مقابل المال»، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول».



وأشارت الوكالة، إلى أن التحقيقات أظهرت أن «آيبرك» كان مكلفاً بجمع معلومات عن أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح «الموساد».



وتعود بداية انخراط آيبرك في العمل لصالح «الموساد» إلى عام 2019، حسبما أعلنت السلطات التركية، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلجراد، وكلفه الموساد بعدها ببعض «المهام البسيطة»، ولاحقاً بدأ استخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، واعتمد على العملات الرقمية للدفع، تجنباً لدخوله دائرة السجلات الرسمية.



وإلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضاً لصالح «الموساد»، إذ وضع أجهزة تعقّب على سيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل مواقعهم مباشرة إلى الاستخبارات الإسرائيلية.



وكان 34 شخصاً يشتبه في أنهم ساعدوا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، في الإعداد لعمليات خطف على الأراضي التركية، أوقفتهم السلطات في يناير الماضي في مختلف أنحاء البلاد. وقال مكتب النائب العام لمدينة إسطنبول، إن البحث لا يزال جارياً عن 12 آخرين متهمين بالوقائع نفسها.