آرسنال يعلن توقيع ساكا على عقد طويل الأمد

وقّع بوكايو ساكا، لاعب آرسنال الإنجليزي، عقدًا طويل الأمد مع النادي اللندني، ما يمثل دفعة قوية للفريق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البريطانية.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ساكا الدولي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، لكن اللاعب أنهى ترتيبات تمديد تعاقده لمدة 5 سنوات، ليضمن استمراره مع آرسنال حتى عام 2031 تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يسعى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد ساكا من خريجي أكاديمية هيل إند الشهيرة للنادي، وسجل 77 هدفًا في 290 مباراة مع الفريق الأول منذ عام 2018.

وقد أثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في أوروبا، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الصيف المقبل.

وبالرغم من استعداد ساكا لتجديد عقده، لا يُتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة في الوقت القريب، فيما يتهيأ النادي لتجديد عقود لاعبيه الأساسيين في الدفاع، ويليام ساليبا وجابرييل، هذا الموسم.

كما جدد إيثان نوانيري ومايلز لويس سكيلي، وهما أيضًا من خريجي أكاديمية النادي، عقديهما خلال الأشهر الستة الماضية، في إطار جهود المدير الرياضي أندريا بيرتا للحفاظ على أبرز المواهب.

يذكر أن آرسنال أنفق 250 مليون جنيه إسترليني (336 مليون دولار) على التعاقد مع 8 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.